محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام هوتسبير فى الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام هوتسبير، في لقاء يقام على ملعب "السبيرز"، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام، اليوم الأحد، في الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأخير، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

يتواجد ليفربول، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، مع العلم أن الريدز لديهم مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في المقابل، يحتل توتنهام المركز العاشر في الترتيب برصيد 23 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو- لويس دياز- محمد صلاح.

The Reds to take on Spurs 👊🔴 #TOTLIV — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2024

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، سبينث.

خط الوسط: سار، بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولسفيسكي، هيونج مين سون، دومينيك سولانكي.

صلاح على أعتاب المجد: أهداف قياسية في تاريخ ليفربول ومواجهات توتنهام

إذا نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف، فسيتعادل مع الأسطورة بيلي ليدلي، ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول برصيد 228 هدفًا، خلف الويلزي إيان راش الذي يتصدر القائمة بـ364 هدفًا.

كما أن صلاح سيصبح أفضل هداف تاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام برصيد 10 أهداف، متفوقًا على لاعب توتنهام السابق هاري كين الذي سجل 9 أهداف، إذا نجح في هز الشباك غدًا.

وفي حال قدم تمريرة حاسمة واحدة، سيحقق إنجازًا غير مسبوق، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في موسم واحد.

وكان محمد صلاح قد قاد ليفربول لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، عندما سجل هدفًا في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء أمام توتنهام في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز الريدز 2-0، حيث أضاف ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليحقق الفريق اللقب الأوروبي بعد غياب دام 14 عامًا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس، إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة bein Sports HD 1.

وأسندت شبكة بس إن سبورتس التعليق على مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، للمعلق الرياضي “الجزائري حفيظ دراجي”.

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