أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، أرقام قياسية جديدة، ضد توتنهام خلال المواجهة القادمة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول في مواجهة توتنهام هوتسبير التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام هوتسبير، مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، في البريمرليج.

محمد صلاح يسعى لتحقيق أرقام قياسية جديدة مع ليفربول ضد توتنهام

ويسعى محمد صلاح إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة بقميص ليفربول، في مباراة توتنهام هوتسبير القادمة، ويرصد لكم الموجز التفاصيل في التالي.

إذا تمكن محمد صلاح من التسجيل في مباراة توتنهام القادمة، سيصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف، متخطيًا هاري كين الذي أحرز في مواجهة الفريقين 9 أهداف بقميص هوتسبير.

وفي حال نجح النجم المصري في صناعة أهداف في مباراة ليفربول ضد توتنهام القادمة، سيكون أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع 10 أهدف قبل فترة أعياد الميلاد.

كما أنه لو نجح في التسجيل، سيكون في المركز الرابع بقائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، بعدما يرفع رصيده إلى الهدف رقم 228 متعادلًا مع الأسطورة بيلي ليدي.

أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

وأكدت تقارير اليوم على أن محمد صلاح، توج بجائزة جديدة مع ليفربول، وهي جائزة أفضل لاعب من جمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر النجم المصري جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا والذي يأتي كما يلي:

محمد صلاح “ليفربول” 13 هدف.

إرلينج هالاند “مانشستر سيتي” 13 هدف.

كول بالمر “تشيلسي” 11 هدف.

كريس وود “نوتنجهام فورست” 10 أهداف.

بريان مبيومو “برينتفورد” 9 أهداف.

يوان ويسا “برينتفورد” 9 أهداف.

نيكولاس جاكسون “تشيلسي” 8 أهداف.

ماثيوس كونها “وولفرهامبتون” 8 أهداف.

جايمس ماديسون “توتنهام” 7 أهداف.

أولي واتكينز “أستون فيلا” 7 أهداف.

ألكساندر إيزاك “نيوكاسل” 7 أهداف.

داني ويلبيك “برايتون” 6 أهداف.

ليام ديلاب “إبسويتش تاون” 6 أهداف.

يورجن لارسن “وولفرهامبتون” 6 أهداف.

جيمي فاردي “ليستر سيتي” 6 أهداف.

بيرنان جونسون “توتنهام” 6 أهداف.

جون دوران “أستون فيلا” 6 أهداف.

لويس دياز “ليفربول” 5 أهداف.

بوكايو ساكا “آرسنال” 5 أهداف.

جاستن كلويفرت “بورنموث” 5 أهداف.

كاي هافيرتس “آرسنال” 5 أهداف.

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