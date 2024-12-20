جدول مواعيد مباريات خليجي 26 بالكامل.. مواجهات نارية

ينتظر عشاق كرة القدم الخليجية في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات خليجي 26 (كأس الخليج العربي)، المقرر انطلاقها مساء يوم السبت القادم في دولة الكويت.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الخليج العربي، الذي يطلق عليها خليجي 26، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، في دولة الكويت وبمشاركة 8 منتخبات.

مواعيد مباريات خليجي 26

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات خليجي 26 والذي يأتي على النحو التالي:

الجولة الأولي - المجموعة الأولي

الكويت ضد عمان / يوم السبت 21 ديسمبر 2024 / الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

قطر ضد الإمارات / يوم السبت 21 ديسمبر 2024، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة/ 10 بتوقيت السعودية.

الجولة الأولي - المجموعة الثانية

العراق ضد اليمن / يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 / الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

السعودية ضد البحرين / يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 / الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

الجولة الثانية - المجموعة الأولي

عمان ضد قطر / يوم الثلاثاء 24 ديسمبر / الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

الإمارات ضد الكويت / يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات خليجي 26

الجولة الثانية - المجموعة الثانية

السعودية ضد اليمن / يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

البحرين ضد العراق/ يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

الجولة الثالثة - المجموعة الأولي

الإمارات ضد عمان / يوم الجمعة 27 ديسمبر/ الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

الكويت ضد قطر / يوم الجمعة 27 ديسمبر / الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

الجولة الثالثة - المجموعة الثانية

العراق ضد السعودية / يوم السبت 28 ديسمبر/ الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

البحرين ضد اليمن / يوم السبت 28 ديسمبر / الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات نصف النهائي خليجي 26

مباراة نصف النهائي الأول لبطولة كأس الخليج - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

مباراة دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج 2024 ( خليجي 26) تقام يوم الجمعة 3 يناير 2025.

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