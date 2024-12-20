محمد صلاح يواصل كتابة تاريخه الأسطوري مع ليفربول

يواصل محمد صلاح كتابة تاريخ أسطوري مع ليفربول، وقد توج اللاعب بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من جمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا وكتب الاعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من جمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا"

وأعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي.

من ناحية أخري يقود محمد صلاح الريدز، في مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه المباراة دائما ندية كبيرة حيث يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز ففريق ليفربول تعادل في الجولة الأخيرة أمام فولهام وضاق الفارق مع تشيلسي الوصيف إلي نقطتين فقط مما يهدد وضعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي التي يحتلها برصيد 36 نقطة.

موعد قمة ليفربول ضد توتنهام

يواجه فريق ليفربول نظيره توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة ليفربول أمام توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد توتنهام، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

من المتوقع أن يدفع فريق ليفربول بالعناصر الأتية خلال مواجهة نظيره توتنهام..

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



خط الوسط : جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

تشكيل توتنهام المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، ماديسون

خط الوسط: بيسوما، سار، سبينس

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، سولانكي

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