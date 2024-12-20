في المرحلة الأخيرة.. تطورات إصابة محمد هاني مع النادي الأهلي

اخبار الأهلي.. تحدث أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات إصابة محمد هاني لاعب الفريق والذي تعرض لها خلال الأيام الماضية في مباراة الزمالك الأخيرة.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية كل ما قاله أحمد جاب الله طيب النادي عن تفاصيل إصابة تطورات إصابة محمد هاني.







محمد هاني في المرحلة الأخيرة من العلاج

وأكد أحمد جاب الله بتصريحات صحفية لموقع النادي الأهلي الرسمي، بأن محمد هاني لاعب الفريق يواصل خوض المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته بالتمزق في الرباط الصليبي الخلفي.



وكان محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تعرض لإصابة التمزق في الرباط الصليبي الخلفي في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة بالسعودية والتي هزم فيها المارد الأحمر من غريمه التقليدي نادي الزمالك.

محمد هاني



وفي سياق أخر يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، بعد الراحة التي حصلوا عليها يوم أمس وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال يوم الأحد القادم في تمام السادسة مساءً وذلك على أرضية استادالقاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا



ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وكوكا

وفي خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا ووسام أبو علي







قائمة الأهلي الكاملة لموسم 2024/2025



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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