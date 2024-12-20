الكشف عن تطورات إصابة محمد الشناوي في النادي الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة حول إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية أثناء مشاركته في المران الجماعي أول أمس في النادي الأهلي على مستوى الكتف قبل المواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري.

فحص طبي لإصابة محمد الشناوي في النادي الأهلي

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين النادي الأهلي وبطل الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وعلم " الموجز " أن محمد الشناوي سيخضع في الساعات المقبلة لفحص طبى قبل مران فريقه اليوم الجمعة بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للوقوف على حالته الصحية وموقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

محمد الشناوي- النادي الأهلي

وأكد الدكتور أحمد جاب الله في وقت سابق أن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران الأربعاء المنصرم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى.

وأشار إلى أن إصابة محمد الشناوي قد تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، والتي تزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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