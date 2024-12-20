الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ كولر بسبب الصفقات

وجهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدمة إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بخصوص الصفقات الجديدة.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي في التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعويض تراجع مستوى بعض اللاعبين.

وتناقش لجنة الكرة بـ النادي الأهلي التي يترأسها مختار مختار مع السويسري مارسيل كولر كيفية تدعيم الفريق الأحمر من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بشكل قوي.

الأهلي يرفض قرار كولر السابق في الصفقات

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي قد أخطر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بأن الصفقات القادمة المنتظرة ستكون من اختيار إدارة الكرة بالتشاور معه.

مارسيل كولر- النادي الأهلي

وأشار شبانة إلى أن إدارة الكرة بـ النادي الأهلي ترفض بشكل نهائي ترك المسؤولية مجددًا لـ كولر في اختيار الصفقات كما كان متابعًا في وقت سابق.

وأوضح أن هذا الأمر قد أضاع على النادي الأهلي عددًا من الصفقات التي تراها الإدارة كانت ستضيف للفريق وفقًا لما علمه أيضًا “ الموجز ”.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ومن جهة أخرى يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب " القاهرة الدولي".

وستبث مباراة النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بدوري الأبطال بفوز عريض على منافسه ستاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل أن يتعادل في الجولة الثانية ضد أورلاند بيراتس الجنوب أفريقي خارج الديار بدون أهداف.

وكان الأهلي قد خسر بطولة كأس التحدي عقب الهزيمة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 ضمن فعاليات ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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