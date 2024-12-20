الكشف عن تطورات إصابة طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي

الأهلي.. تحدث أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق والذي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية كل ما قاله أحمد جاب الله طيب النادي عن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر.





إصابة طاهر محمد طاهر بتمزق جزئي

وأكد أحمد جاب الله بتصريحات صحفية لموقع النادي الأهلي الرسمي، بأن طاهر محمد أخضع لأشعة رنين مغناطيسي وأثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

فحوصات جديدة خلال الأيام القادمة

وأكد جاب الله بأن اللاعب سيخضع للعلاج خلال الأيام القادمة وسيقوم بعمل فحوصات طبية جديدة الأسبوع القادم للاطمئنان على حالته وتحديدفترة غيابه عن الملاعب.





طاهر محمد طاهر

الأهلي يستعد لشباب بلوزداد الجزائري



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري وذلك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

وتقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال يوم الأحد القادم في تمام السادسة مساءً وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي،ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وكوكا

وفي خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا ووسام أبو علي



قائمة الأهلي الكاملة لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله



خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

قائمة الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024 بالكامل.. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل

تطورات إصابة عبدالله السعيد قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري