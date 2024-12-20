جوارديولا يكشف غيابات فريقه أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

كشف بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي ، استعدادات فريقه لمواجهة أستون فيلا والتي تجمع الفريقين غدا السبت 21-12-2024 في افتتاح مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

أكد جوارديولا أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز خلال مواجهة أستون فيلا قائلا:" لم أكن سعيدًا بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، إذا سقطت 6 مرات فيتعيّن عليك النهوض 7 مرات". ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز السابع برصيد 25 نقطة.

جوارديولا يكشف غيابات مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

قال جوارديولا أن فريقه سيغيب عنه روبن دياز لمدة شهر بسبب الاصابة، كما أن مشاركة ايدرسون أمام استون فيلا محل شك كبير، بينما أصبح ستونز واكانجي بحالة جيدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

مانشستر سيتي يواجه نظيره أستون فيلا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

قمة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، يتم نقلها عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد مانشستر سيتي

يرصد لكم الموجز، تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتنيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، دييجو كارلوس، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: بوبكر كامارا، تيليماس، ماكجين.

خط الهجوم: مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

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