التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة فريق برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض فريق برشلونة، مباراة مثيرة أمام أتليتكو مدريد، غدًا السبت، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الـ18 من لا ليجا.

برشلونة وأتليتكو مدريد

ويستعد فريق برشلونة، في تحقيق الفوز على أتليتكو مدريد، والخروج من دوامة التعثرات التي كان آخرها الخسارة المفاجئة على ملعب مونتجويك من ليجانيس.

بينما يرغب أتلتيكو مدريد تأكيد أدائه المبهر في الأسابيع الأخيرة بانتصار آخر في عقر دار برشلونة يجعله ينفرد بالصدارة رسميًا، خاصة أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، لا يعرف طعم الانتصار على برشلونة في ملعبه، إذ واجه البرسا كمدرب 25 مرة، حقق فيها انتصارين فقط وكانا في ملعب فريقه.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركوس سورج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز. - جول كوندي.

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خافي جالان - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - ماركوس يورينتي.

خط الوسط: رودريجو دي بول - كونور جالاجير - بابلو باريوس.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني.

حكم مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

استقرت لجنة الحكام برابطة الدوري الإسباني، في تولي الحكم الدولي الباسكي ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا، إدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتعد هذه المباراة الثانية، التي يديرها دي بورجوس لـ برشلونة هذا الموسم، بعد مواجهتهم مع إشبيلية التي انتهت بفوز البلوجرانا 5-1، وسبق لـ بورجوس، أن أدار مواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في فبراير 2017، ضمن نصف نهائي كأس الملك، وانتهت بفوز برشلونة 2-1.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة، تلك المباراة، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني بنفس العدد من النقاط، ولكن يتصدر البارسا بفارق الأهداف.

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