الدوري المصري|جروس يبدأ مشواره مع الزمالك بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

بدأت المباراة بسيطرة من فريق سيراميكا كليوباترا، حيث واصل واصل الفريق جهوده المتواصلة على مرمى الزمالك، حتى تمكن إسلام عيسى من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13 من الشوط الأول، بتسديدة قوية في مرمى الأبيض.

المرادي جول.. إسلام عيسى يسجل الأول لسيراميكا في شباك الزمالك pic.twitter.com/xv3gmscebw — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

ولكن بعد دقائق، أدرك الزمالك، التعادل في الدقيقة 20، بعد عرضية من كونراد حاول إبعادها محمد عادل ولكن سددها فى مرماه بالخطأ.

الزمالك يعود سريعا بالنيران الصديقة💣.. محمد عادل يسجل بالخطأ في مرماه ويعلن التعادل⚽ pic.twitter.com/wNmBbMspjD — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

وشهدت المباراة تألق محمد بسام، وتصدى لفرصة محققة من ناصر منسي في الدقيقة 80، ليحرم الزمالك، من التقدم، ورد أحمد القندوسي على ضغط الزمالك، بتمريرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت في العارضة.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد كوكو – چاستيس آرثر – احمد عابدين – عبد الرحمن بودي – محمد توني – عمرو قلاوة – محمد صادق – ايمن موكا – مروان عثمان.

موقف الزمالك من جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل

المصري - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) الزمالك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 8) بيراميدز - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) فاركو - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) الاتحاد السكندري - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 7) الجيش - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) زد - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 5) سموحة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) بتروجيت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5) إنبي - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) الإسماعيلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 1 - النقاط: 4) غزل المحلة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) الجونة - (المباريات: 4 - الأهداف: 0 - النقاط: 3) مودرن فيوتشر - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) البنك الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 2) حرس الحدود - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 2)

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