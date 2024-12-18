ريال مدريد يقهر باتشوكا بثلاثية ويتوج بكأس إنتركونتيننتال 2024

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على باتشوكا المكسيكي ويتوج بلقب كأس إنتركونتيننتال 2024.

شهدت نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره باتشوكا المكسيكي.

وأقيمت مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، على ملعب لوسيل في دولة قطر.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، وتفاصيل هذا النهائي.

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا

وقهر ريال مدريد الإسباني نظيره باتشوكا المكسيكي، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، وتوج بلقب كأس إنتركونتيننتال.

افتتح كيليان مبابي التسجل لفريق ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر هذا اللقاء، قبل أن يضاعف رودريجو نتيجة الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 82، نجح فريق ريال مدريد في الحصول على ركلة جزاء صحيحة، ونجح فينسيوس جونيور في تسجيلها ليحرز الهدف الرابع بالدقيقة 84.

وتمكن الفريق الملكي الإسباني من السيطرة على الاستحواذ في هذا النهائي، بنسبة 66% مقابل 33% للفريق المكسيكي.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس القارات “إنتركونتيننتال”، على حساب باتشوكا المكسيكي، ويعد هذا اللقب 32 للفريق الملكي في تاريخه.

تتويج ريال مدريد بكأس إنتركونتيننتال 2024

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

وتقام مباراة ريال مدريد القادمة ضد إشبيلية في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة، و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الملكي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا الموسم، برصيد 37 نقطة، ويسعى لخطف الصدارة من غريمه برشلونة الذي يحمل في جعبته 38 نقطة.

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