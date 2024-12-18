تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.. بالقوة الضاربة

دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالقوة الضاربة في تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي، في المباراة المرتقبة بينهما بنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نهائي مرتقب اليوم، ضد منافسه باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه في مواجهة باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنتونيو روديجير، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

بدلاء ريال مدريد في مباراة باتشوكا

وجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم كالآتي، أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم ديادز، إندريك، فاييخو، داني سيبايوس، لورينزو، يوسف، راؤول أسينسيو.

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت والكأس القطرية.

ويعلق على مباراة ريال مدريد وباتشوكا، المخضرم حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD.

وأسندت مهمة التعليق على هذا النهائي عبر قناة الكأس القطرية، الثنائي خليل البوشي وخالد الحدي.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

اقرأ أيضاً:

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل انطلاق الجولة الخامسة.. مركز مثير لـ الأهلي

جوائز كاف 2024 بالكامل.. الأهلي الأفضل في أفريقيا وصدمة الشحات وزيزو