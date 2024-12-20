الأهلي يستأنف مرانه اليوم بعد الراحة استعدادًا لشباب بلوزداد في دوري الأبطال

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بعد الراحة التي حصلوا عليها يوم أمس بقرار من كولر، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024-2025.

ويستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية كافة تفاصيل هذا اللقاء الناري المرتقب بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دوريأبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

وتقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال يوم الأحد في تمام السادسة مساءً وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي،وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا على شبكة بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة الإفريقي في مصر والشرق الأوسط.

تردد قناة بين سبورت 6 القطرية

-التردد: 11054

-القمر الصناعي: النايل سات

-معامل الاستقطاب: افقي

-جودة القناة: HD

-معدل الترميز: 27500





الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وكوكا

وفي خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع

بينما من المتوقع أن يبدأ شباب بلوزداد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، مواد حداد، يوسف لعوافي.

خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث، حسين سالمي، أكرم بوراس.

خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان، ليونيل وامبا، محمد إسلام

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال



وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مهمة تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا للحكم صادقالسالمي ليكون حكم الساحة، وسيكون المساعد الأول وائل الحناشي، والمساعد الثاني و يوسف الجامي، والحكم الأخر يسري بو علي.

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