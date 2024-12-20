النادي الأهلي يحدد بديل إمام عاشور حال رحيله.. اسم مفاجأة

حدد مسئولو النادي الأهلي بديل إمام عاشور نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ القلعة الحمراء في حال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية في الأونة أخيرة بشأن إمكانية رحيل إمام عاشور عن صفوف النادي الأهلي في الصيف القادم بعد الأزمات التي افتعلها مؤخرًا.

وأشارت التقارير إلى أن هناك رغبة كبيرة داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى الموافقة على رحيل إمام عاشور في حال تلقيه عرضًا مميزًا من أحد الأندية الخارجية.

الأهلي يفكر في عودة المفاوضات مع بن رمضان

وعلم "الموجز" أن هناك تفكير داخل إدارة النادي الأهلي حول عودة المفاوضات مع الدولي التونسي محمد بن رمضان نجم نادي فرينكفاروزي المجري تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة.

إمام عاشور- النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي قد قاب قوسين أو أدنى من حسم الصفقة في الصيف الماضي خاصًة بعد توصل المارد الأحمر لاتفاق مع نظيره المجري حول بنود الصفقة إلا أن طريقة الدفع قد عرقلت اتمامها.

ويأمل النادي الأهلي في حسم كافة الأمور مبكرًا مع الفريق المجري للحصول على خدمات محمد علي بن رمضان الذي أبدى ترحيبه بشدة بإرتداء القميص الأحمر.

النادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم



يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم، الجمعة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر أمس كجزء من برنامج التدريبات.

يواصل المارد الأحمر تدريباته اليومية على ملاعب النادي بمدينة نصر استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تُقام بعد غدٍ، الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0) في مباراة خارج الديار.

ويشارك الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري. تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد تجاوزه جورماهيا الكيني في دور الـ32.



قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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