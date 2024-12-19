كواليس أزمة عمر كمال في الأهلي وموقف النادي من كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل إصابة عمر كمال، لاعب النادي الأهلي، في اليد خلال مران الفريق أمس، كما أشار إلى البيان الصادر عن النادي لتوضيح حالة اللاعب وتطورات إصابته. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الذى يذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، “ تواصلت مع اللأهلي لمعرفة حقيقة ما حدث لـ عمر كمال، من قبل أن يصدر الأحمر بيان عن الواقعة، خاصة بعد انتشار الخبر الذى تم تداوله عن وجود خناقة بين اللاعب وأحد زملائه بالفريق، وأنه أخذ 20 غرزة فى إيده”.

عمر كمال

وأكد شوبير، أن عمر كمال "تزحلق" ووقع وحدث عنده جرح ما بين 4 أو 7 غرز وتم خياطتها، وسيتدرب مع الفريق غد الجمعة، خاصة أن الأهلى راحة من التدريبات الخميس، وهذا ما تم إعلانه في البيان الرسمي على صفحة الأهلى فلابد من تصديقه.

وتابع شوبير، لازم أصدق البيان لإن الطبيعى إنى أصدقه لأنه صادر من الأهلى، وقالوا إنه لا خلاف بين اللاعب وزملائه ولا أي حاجة.

وعن بيرسى تاو، أوضح شوبير، أن ما يتردد عن أن اللاعب يغيب عن التدريبات، فتم سؤال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، فقال لم يحدث هذا فاللاعب لديه مشكلة في المعدة، وبعد العودة من السفر يتابع معه،

وعن استغناء الأهلى عن كهربا قال شوبير: "أول مرة أسمع الكلام ده إن الأهلى هيستغنى عن كهربا".

الأهلي ينفي في بيان رسمي دخول عمر كمال في خلاف مع أحد زملائه

أعلن الأهلي من خلال بيان رسمي عن حقيقة دهول عمر كمال في مشاجرة مع أحد زملائه في الفريق، "محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، كشف أن الإصابة التي تعرض لها عمر كمال جاءت نتيجة إنزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد".

وتابع "وبناءً على ذلك، سيحصل عمر كمال على راحة، وينتظم في التدريبات يوم الجمعة، ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، يوم الأحد، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي، في المركز الثاني من دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

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