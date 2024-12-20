موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي، مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025.

يعاني فريق مانشستر سيتي، من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة ويسعي للفوز للحفاظ علي أماله في المنافسة هذا الموسم، وتجمد رصيد نقاطه عند 27 نقطة يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرغد السبت 21 ديسمبر الجاري.

مانشستر سيتي يتفوق ضد أستون فيلا

شهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين اكتساح للسيتي حيث حقق السيتي الفوز في 8 مباريات من أخر عشر لقاءات للفريقين وفاز أستون فيلا في مواجهة واحدة وانتهت مواجهة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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