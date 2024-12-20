جروس يفاجئ عبد الله السعيد مع نادى الزمالك.. تفاصيل مثيرة

حسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادى الزمالك موقفه النهائي من تجديد عقد عبد الله السعيد مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى الزمالك مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في التوقيع معه بدايًة من شهر يناير المقبل.

ورحب عبد الله السعيد في الساعات الماضية بجديد عقده مع نادى الزمالك في الفترة المقبلة خاصًة أن يتخطي حاجز الـ39 عامًا حيث يرى أن لايزال قادر على العطاء لفترة جديدة.

عبد الله السعيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

وعلم " الموجز " أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ نادى الزمالك قد وافق بشكل شبه نهائي على تجديد عقد عبد الله السعيد مع الفريق الأبيض.

وأكد جروس أن عبد الله السعيد واحدًا من الركائز الأساسية خلال الوقت الحالي للفريق الأبيض حيث يمكنه العطاء لفترة موسم أو أكثر خلال المرحلة المقبلة.

عبد الله السعيد- نادى الزمالك

وأشار جروس أن عبد الله السعيد يمكنه أيضًا أن يكون ورقة رابحة في العديد من المباريات الكبرى التي تحتاج إلى لاعبين ذو خبرة لذا تواجده مع الفارس الأبيض أمر هام.

وتعادل فريق الكروي الأول بـ نادى الزمالك مؤخرًا أمام نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الـ5 بدون أهداف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة نادى الزمالك ضد طلائع الجيش



ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادى الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي طلائع الجيش على ستاد " الرياضة العسكري" في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025



1-المصري برصيد 11 نقاط.

2-الزمالك برصيد 10 نقاط.

3- الأهلي برصيد 8 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا برصيد 8 نقاط.

5- بيراميدز برصيد 7 نقاط.

6- فاركو برصيد 7 نقاط.

7-الاتحاد السكندري برصيد 7 نقاط.

8- طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.

9- زد برصيد 5 نقاط.

10- سموحة برصيد 5 نقاط.

11- بتروجيت برصيد 5 نقاط.

12- إنبي برصيد 4 نقاط.

13- الإسماعيلي برصيد 4 نقاط.

14- غزل المحلة برصيد 4 نقاط.

15- الجونة برصيد 3 نقاط.

16- مودرن سبورت برصيد 3 نقاط.



17- البنك الأهلي برصيد نقطتين.

18- حرس الحدود برصيد نقطتين.

اقرأ أيضًا:

قائمة الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024 بالكامل.. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل

تطورات إصابة عبدالله السعيد قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري