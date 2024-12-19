تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل لقاء اليوم بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة نارية وذلك عندما يقابل سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، الخميس، على ملعب القاهرةالدولي، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هذه المباراة لها أهمية خاصة، حيث سيقود المدرب السويسري كريستيان جروس الفريق للمرة الأولى بعد تعيينه رسميًا في الأيام القليلة الماضية في ولايته الثانية، وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء من موعد وتاريخ مواجهات.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تقابل سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، في 9 مباريات سابقة لم يسبق فيها لسيراميكا تحقيق أي انتصار على الزمالك ، إذ خسر في جميع اللقاءات.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين انهزم سيراميكا هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وتنطلق صافرة المباراة الذي يجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ستادالقاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أما بالنسبة للبث المباشر فسيتم بث المباراة بين نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري عبر قنوات أون تايم سبورت، مما يسهل على الجماهير متابعة أحداث اللقاء.

الزمالك



التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع

ومن المقرر أن يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد بيكهام، أحمد هاني

الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة، محمد صادق، أحمد القندوسي، أحمد بلحاج

الهجوم: فخري لاكاي

غيابات مؤثرة للزمالك في لقاء اليوم

يتحدي نادي الزمالك في لقاء اليوم نفسه حيث سيكون هناك غيابات مؤثرة، فيغيب محمود عبدالرازق شيكابالا الذي لا يزال يتعافى من إصابته،بالإضافة إلى المغربي محمود بنتايك وناصر ماهر، هذه الغيابات قد تؤثر على أداء الفريق وتحد من خيارات المدرب جروس المدير الفني الجديد.

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