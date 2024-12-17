نجم فاركو على رادار نادي الزمالك في الشتاء.. وعقبة تعرقل الصفقة

يدرس مسئولو نادي الزمالك حسم صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري.

ويأمل نادي الزمالك في تلبية احتياجات كريستيان جروس المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء من أجل المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل نادي الزمالك بالانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل بترشيح من لجنة الاسكاوتنج.

نادي الزمالك يخطط لضم محمود جهاد

وعلم " الموجز " أن نادي الزمالك يفكر في التعاقد مع محمود جهاد نجم وسط فريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعد التشاور مع كريستيان جروس المدير الفني.

محمود جهاد- نادي فاركو

وكان محمود جهاد ضمن اهتمامات نادي الزمالك في وقت سابق إلا أن المقابل المادي للصفقة ظل عائقًا أمام إتمامها خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا



يكثف لجهاز الفني لنادي الزمالك استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة فريق سيراميكا ضمن خطته لاستعادة لقب الدوري المصري، بعد إغلاق صفحة مباريات الكونفدرالية "مؤقتًا" بعد مباراته مع المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.

بطولة الدوري تُقام من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، حيث تتنافس الأندية المصنفة من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تتنافس التسعة الآخرين على البقاء في الدوري، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، ويتأهل 3 أندية للصعود إلى الدوري الممتاز.

يتضمن جدول الدوري حوالي 25 مباراة بدلاً من 34، وهذا سيساعد في إكمال المسابقة في وقت مناسب، متماشياً مع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم نحو بداية الصيف المقبل.

سيواجه نادي مالك نظيره فريق سيراميكا في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ستقوم قناة ON Time Sports بنقل مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الخامسة من الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نجوم كرة القدم المصرية.

اقرأ أيضا:

تعرف علي رسالة جماهير ليفربول إلى ملاك النادى للتجديد لـ محمد صلاح

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره