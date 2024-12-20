أبرزهم عمر كمال وطاهر.. غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوي الأبطال

يغيب عن الأهلي عدة نجوم في مباراة شباب بلوزداد المرتقبة بينهما في دوري أبطال أفريقيا، أبرزهم عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

يضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرتوش الأخيرة على استعداداته لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجه فريق الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

وتقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن مارسيل كولر، عن قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد، التي شهدت على عدة غيابات مؤثرة من بينهم عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد محمد.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

ويغيب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد كل من، عمر كمال عبد الواحد، وطاهر محمد طاهر، وكريم نيدفيد، ويوسف أيمن، ومحمد هاني، ومصطفى أبو الخير، وسمير محمد، ومحمد عبد الله، ومصطفى مخلوف.

غياب عمر كمال وطاهر عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

قائمة مصابي الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري

وتضم قائمة مصابي الأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد كل من:

محمد هاني - جزع في الرباط الداخلي للركبة.

عمر كمال - جرح سطحي في اليد.

كريم فؤاد- قطع في الرباط الصليبي.

محمد عبد الله - إصابة عضلية.

طاهر محمد طاهر- مزق في العضلة الأمامية.

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح ، أكرم توفيق ، عطية الله ، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

وفي الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي وكهربا.

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