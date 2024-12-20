تعليق ناري من مدرب شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري الأبطال

علق عبد القادر عمراني، المدير الفني فريق شباب بلوزداد الجزائري، على مواجهة الأهلي المصري المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد تحضيراته تحت قيادة مدربه عمراني، لخوض اللقاء الناري الذي ينتظره أمام الأهلي في دور مجموعات دوري الأبطال.

ويحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وكشف عمراني مدرب شباب بلوزداد عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في تصريحات للإذاعة الجزائرية، يستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

مدرب شباب بلوزداد: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

وأكد مدرب بلوزداد، في تصريحاته على أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، كما أنه تحدث عن غياب هداف الفريق إسلام سليماني.

وقال عمراني: “ إسلام سليماني ليس مصابا، كما أن مشكلته إدارية، يتعين حلها مع المسؤولين”.

وأضاف:" بالنسبة لي أنا أحترم إسلام سليماني كثيرًا وأقدره، كما أنني تمنيت الاستفادة من خبرته وتجربته، لأنه قادر على تقديم الإضافة، لكن الأهم عندي هو مصلحة وروح الفريق ككل".

وأشار إلى أنه يتوجب على لاعبي بلوزداد الثقة في قدراتهم، والإيمان بإمكانياتهم أمام الأهلي الفريق الكبير والمتكامل جماعيا وفرديا، بالنظر للمهارات والخيرة التي يمتلكها".

الأهلي ضد شباب بلوزداد

وتابع: “لكننا نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وعلينا أن نعود بالتعادل على الأقل من القاهرة.. وحتى نحقق ذلك، لابد أن نحافظ على التركيز والهدوء، وألا نضيع الكرة، ونحترم التعليمات، مع الثقة بالقدرة على تسجيل الأهداف”.

واختتم: “الجانب النفسي مهم جدا في مثل هذه المواجهات، لا أريد الضغط على اللاعبين، منظومة لعبنا معروفة، هناك بعض اللاعبين الذين واجهوا الأهلي، الموسم الماضي، وأرى أن ذلك سيفيد الفريق في المواجهة القادمة”.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد القادمة في دوري الأبطال، مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، وتحديدًا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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