بعثة شباب بلوزداد تطير إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي «صور»

غادرت بعث الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائر، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية صور من مغادرة الفريق الجزائري بلدهم والتوجه إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

صور من مغادرة الفريق الجزائري

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

وفي السياق ذاته، من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء المنتظر بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال يوم الأحد القادم في تمام السادسة مساءً وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال



ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا على شبكة بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة الإفريقية في مصر والشرق الأوسط.

تردد قناة بين سبورت 6 القطرية

وفي السطور التالية نعرض لكم تردد قناة سبورت 6 القطرية الناقلة للمباراة

-التردد: 11054

-القمر الصناعي: النايل سات

-معامل الاستقطاب: افقي

-جودة القناة: HD

-معدل الترميز: 27500

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وكوكا

وفي خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

قائمة الأهلي الكاملة لموسم 2024/2025

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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