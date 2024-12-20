مارسيل كولر يوافق على رحيل نجم النادي الأهلي والسر معلول

وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي على رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي على رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل مقابل التعاقد مع صفقات مميزة في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع مسؤولي الفريق الأحمر لمناقشة أبرز المستجدات حول الصفقات الجديدة التي سيبرمها النادي في الشتاء وملف الراحلين.

كولر يوافق على رحيل كريم الدبيس عن النادي الأهلي

وعلم " الموجز" أن مدرب النادي الأهلي قد وافق بصورة شبه نهائي على رحيل اللاعب كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق خلال الشتاء المقبل بعد خروجه عن حساباته الفنية.

كريم الدبيس- النادي الأهلي

وأكد المدرب السويسري أنه في حالة عودة الدولي التونسي علي معلول لقائمة النادي الأهلي سيمنح الضوء الأخضر لرحيل كريم الدبيس في الميركاتو الشتوي.

وسينظر مسؤلو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة مستقبل كريم الدبيس في ظل العروض التي تلقاها مؤخرا من أحد الأندية المصرية على رأسها الاتحاد السكندري مودرن سبورت وفاركو.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لـ شباب بلوزداد

يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بهدف انتزاع صدارة المجموعة الثالثة.

قام الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس، على أن يعود الفريق للتدريب اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، بعد تأجيلها بسبب مباراة الأهلي في نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي ضمن بطولة الأنتر كونتننتال التي أقيمت في قطر السبت الماضي.

ستقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة عبر التردد الأرضي، بينما ستعرض قنوات بي إن سبورتس المباراة فضائيًا حصريًا وفقًا للعقد المبرم مع الاتحاد الإفريقي "الكاف".



وقد طالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز في هذه المباراة الهامة لتحقيق النقاط الثلاث، خاصة قبل لقاء الفريقين في يناير المقبل بالجزائر، حيث أن أي نتيجة سلبية قد تؤثر على طموحات الفريق في تصدر المجموعة.

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