تطورات إصابة عمر كمال عبد الواحد مع النادي الأهلي

قلق كبير عاشه جماهير النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد علمهم بإصابة عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد تعرضه لقطع في شريان اليد.

وازدادت التساؤلات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول أسباب هذه الإصابة وأخر تطورات الحالة الصحية لعمر كمال، ويعرض لكم الموجز في السطور التالية تطورات هذه الإصابة للاعب المارد الأحمر.



المدير الرياضي بالأهلي يوضح حقيقة الأمر

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، أوضح أن الإصابة حدثت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام بعد التدريبات، مما أدى إلى قطع سطحي، واستدعى لقيامه بإجراء 4 غرز في اليد.

كما أكد محمد رمضان أن عمر كمال سيحصل على فترة راحة وسيعود للتدريبات اليوم الجمعة.



محمد رمضان ينفي شائعات الخلاف

كما نفى المدير الرياضي للنادي الأهلي الشائعات التي ترددت حول وجود خلافات بين عمر كمال وزملائه في الفريق ، والتي انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

عمر كمال



والد عمر كمال يطمئن الجماهير على نجله

وفي سياق هذا الأمر أكد كمال عبد الواحد، والد اللاعب عمر، أن حالة نجله الصحية جيدة وهو غادر المستشفى وعاد إلى المنزل، مشيرًا إلى أن الإصابة كانت نتيجة انزلاقه أثناء الاستحمام وليس كما ردد البعض أنها "خناقة".

الأهلي يستأنف مرانه الجماعي اليوم

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم السبت القادم في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وتقام المباراة يوم السبت القادم في تمام السادسة مساءً على أرضية استاد القاهرة الدولي، وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا على شبكة قنوان بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة الإفريقية في مصر والشرق الأوسط.

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