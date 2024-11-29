بعد إصابته بأزمة قلبية.. تعرف علي تطورات الحالة الصحية للكاتب بشير الديك

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عن تحسن الحالة الصحية للكاتب بشير الديك بعد تدهور حالته الصحية وأكد أنه تعافى تماما وخرج من المستشفى.

وكتب الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " الكاتب الكبير بشير الديك

عاد لمنزله

بعد ايام في العناية المركزة

خبر قطعا أسعد الملايين

وانا واحد منهم

سلامتك يا استاذ".

وتابع "بشير الديك واحد من اهم اساطير كتاب السيناريو في عالمنا العربي

صاحب سواق الاتوبيس و موعد ع العشاء و الحريف وضد الحكومة

وغيرهم".

واختتم حديثه قائلا "انتظر قريبا ان يعود مجددا لمعشوقته السينما

فهو في طليعة

سحرة الدراما الذين تشتاق الشاشات

لابداعهم".

تفاصيل مرض بشير الديك



وكان قد أعلن الكاتب أيمن سلامة تعرض الكاتب بشير الديك إلى وعكة صحية شديدة حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الاتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء".

وأكدت زوجة بشير الديك أن زوجها استيقظ في تمام الساعة الرابعة فجرًا عاجزًا عن التقاط النفس وعلى إثره قامت بطلب الإسعاف وتم نقلة سريعًا إلى المستشفى وتبين إصابته بالتهاب رئوي شديد.

بشير الديك

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل حياة الكاتب بشير الديك، ولد بقرية الخياطة بمدينة دمياط، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في يونيو عام 1966. كتب القصة القصيرة ونشر العديد منها في المجلات الثقافية بمصر والعالم العربي قبل أن يكتب للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم «مع سبق الإصرار» من إخراج أشرف فهمي وبطولة: محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين، وقد عُرِض في فبراير 1979. ثم كون ثنائيا ناجحا مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، مثل «سواق الأتوبيس» و«ضربة معلم» و«ضد الحكومة» و«ناجي العلي» و«ليلة ساخنة». بالإضافة إلى ذلك اشترك مع المخرج محمد خان في العديد من الأفلام مثل «الرغبة»، و«موعد على العشاء»، و«الحريف».



أهم أعماله

قدم الكاتب بشير الديك ما يقرب من 61 عملاً فنيًا بين الأفلام السينمائية والدراما ومن أشهر أفلامه " النمر الأسود"للراحل أحمد زكي ، ضد الحكومة، مهمة في تل أبيب بطولة نادية الجندي ، امرأة هزت عرش مصر، الإرهاب، حلق حوش، الجاسوسة حكمت فهمي

أما في الدراما قدم مسلسل " الناس في كفر عسكر"، "الأرض الطيبة", " الحفار"، "بنات زينب".

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