نجمة التريند.. نادية الجندي تخطف الانظار بهوت شورت شبابي والجمهور يتفاعل معها

تصدرت الفنانة نادية الجندي مؤخرًا عناوين الأخبار، و تريند مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها الأخير بصور جريئة و التي أثارت إعجاب جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، فقد نشرت تلك الصور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، وارتدت هوت شورت قصير وجاكيت بنفس اللون الأبيض، وصبغت شعرها باللون الأصفر، مما أضاف لمسة مميزة إلى مظهرها.

نادية الجندي

واختارت نادية الجندي مكياجًا بألوان زاهية زاد من إبراز جمالها، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالتها، فقد أشادوا برشاقتها وأناقتها التي تتمسك بها مع تقدمها في العمر، وظهرت الصور خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

نادية الجندي



مسلسل سكر زيادة

وكان آخر أعمال نادية الجندي هو مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في رمضان 2020، وجمع العمل بين نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، شريف سلامة، روجينا، طارق عبد العزيز، وذلك في إطار كوميدي مستوحى من فورمات أمريكي، ويستعرض حياة أربع سيدات مطلقات وأرامل يعيشن معًا في فيلا واحدة، وتدور أحداث المسلسل حول مشكلاتهن في هذا السياق، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

عودة نادية الجندي للساحة الفنية



كما تستعد الفنانة نادية الجندي للعودة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، حيث أعلنت عن هذا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، وأكدت أنها ستقدم عملاً فنياً جديداً سيكون مفيداً وممتعاً لجمهورها، وأضافت أنها تحرص على أن تكون مشاركاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبيعية وغير مبالغ فيها.

تصريحات نادية الجندي

كما تحدثت عن جمال الساحل الشمالي وأثنت على إنجازات بلدها، معتبرة إياها مصدر فخر لمصر، وفي حديثها مع برنامج "عرب وود"، ناقشت فكرة تقديم سيرة ذاتية لها في عمل فني، مشيرة إلى أن قصتها مليئة بالأحداث والتحديات، مما يجعلها مادة درامية قوية، رغم صعوبة الموضوع، فإنها متفائلة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها والتي تعكس حب الجمهور واشتياقه لها.

نادية الجندي

نادية الجندي أيضًا شرحت أسباب تغيبها عن الساحة الفنية مؤخراً، موضحة أنها كانت تبحث عن أعمال تتميز بالقيمة والتجديد، مشيرة إلى أن النصوص السريعة لا تتماشى مع طموحاتها، حيث تفضل الأعمال التي تتطلب تعديلات لضمان جودتها.

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