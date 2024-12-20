تردد قناة بين سبورت 6 القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بأفريقيا

يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تردد القناة الناقلة لفريقهم ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024-2025.



وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كافة تفاصيل هذا اللقاء المرتقب في دوري أبطال إفريقيا من موعد وقناة ناقلة وتردد هذه القناة وتشكيل متوقع.









القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال





وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بشكل مباشر على شبكة بين سبورتس القطرية وبالأخص بين سبورت 6 الناقل الحصري والوحيد للبطولة الإفريقية في مصر والشرق الأوسط.



تردد قناة بين سبورت 6 القطرية الناقلة لمباراة الأهلي

-التردد: 11054

-القمر الصناعي: النايل سات

-معامل الاستقطاب: افقي

-جودة القناة: HD

-معدل الترميز: 27500





الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

وتقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال يوم الأحد، في تمام السادسة مساءً وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي،وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر مدرب الفريق المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وكوكا

وفي خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا ووسام أبو علي



قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

الأهلي

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا رفقة كلًا من شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي، بالإضافة إلى ستاد أبيدجان الإيفواري.

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