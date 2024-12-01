تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات لنقل مباريات الدوري المصري

تعد قناة اون تايم سبورت، من أهم القنوات على الساحة في السنوات، بعد حصولها على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، لتصبح هي الناقل الحصري والوحيد للبطولة الأعرق.

ويستعرض الموجز ترددات قناة اون تايم سبورت المختلفة، عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت

وستنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم ضد البنك الأهلي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

تردد اون تايم سبورت على النايل سات

ويمكن استقبال قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي.

القمر الصناعي - نايل سات

تردد القناة - 11861

معدل الاستقطاب - عمودي

معدل الترميز - 27500

معامل تصحيح الخطأ - 5/6

الجودة - HD

تردد قناة أون تايم سبورتس

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 7

2- بيراميدز - 7

3- المصري البورسعيدي - 7

4- سيراميكا كليوباترا - 7

5- الاتحاد السكندري - 7

6- طلائع الجيش - 7

7- الزمالك - 6

8- زد - 5

9- فاركو - 4

10- سموحة - 4

11- غزل المحلة - 4

12- الإسماعيلي - 4

13- مودرن سبورت - 3

14- بتروجيت - 2

15- الجونة - 2

16- إنبي - 1

17- البنك الأهلي - 1

18- حرس الحدود - 1

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 3

1- علي فوزي - إنبي - 3

2- محمد هلال - البنك الأهلي - 2

2- وسام أبو علي - الأهلي - 2

2- حسين الشحات - الأهلي - 2

2- محمد علي بن حمودة - غزل المحلة - 2

2- طاهر محمد طاهر - الأهلي - 2

2- ناصر منسي - الزمالك - 2

2- أحمد عاطف - بيراميدز - 2

2- عمرو ناصر - فاركو - 2

2- صديق أويجولا - بيراميدز - 2

اقرأ أيضًا.. كولر يوافق على رحيل نجم جديد من النادي الأهلي في الشتاء.. خاص

أخبار الأهلي.. مصدر يوضح لـ الموجز حقيقة عرض الوداد لضم رضا سليم