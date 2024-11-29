تردد قنوات اون تايم سبورتس الناقلة لـ الدوري المصري

تقوم قناة اون تايم سبورتس بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية، بعد حصولها على حقق بث مباريات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وتستعد الأندية لانطلاق منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، والتي ستنقلها قنوات اون تايم سبورتس الأولى والثانية.

ويكشف الموجز ترددات قناة اون تايم سبورتس الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المحلية الأخرى

تردد قناة اون تايم سبورتس 1

تردد قناة اون تايم سبورتس عبر القمر الصناعي نايل سات - 11861.

معدل استقطاب القناة - أفقي

معدل الترميز القناة - 27500.

معامل تصحيح الخطأ - 5/6

جودة القناة - HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات - 11747.

معدل ترميز القناة - 27500.

معامل تصحيح الخطأ - 5/6.

استقطاب القناة - أفقي.

جودة القناة - HD.

تردد قناة اون تايم سبورتس 2

تردد قناة اون تايم سبورت عبر نايل سات القمر الصناعي - 11861

الاستقطاب الخاص بالقناة - عمودي.

معدل ترميز القناة - 27500.

عامل تصحيح الخطأ - 5/6

جودة القناة - HD.

تردد قناة أون تايم سبورت الثانية

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على عرب سات القمر الصناعي - 12379.

معدل ترميز القناة - 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة - أفقي.

عامل تصحيح الخطأ - 5/6.

جودة القناة - HD.

قناة اون تايم سبورتس

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 7

2- بيراميدز - 7

3- المصري - 7

4- الاتحاد - 7

5- الزمالك - 6

6- فاركو - 4

7- سموحة - 4

8- غزل المحلة - 4

9- الإسماعيلي - 4

10- طلائع الجيش - 4

11- سيراميكا كليوباترا - 4

12- فيوتشر إف سي - 3

13- بتروجيت - 2

14- زد - 2

15- الجونة - 2

16- إنبي - 1

17- البنك الأهلي - 1

18- حرس الحدود - 1

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