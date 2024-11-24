الدوري المصري| تعادل حرس الحدود وسيراميكا والإسماعيلي يحقق فوزًا قاتلاً على بتروجت

شهدت مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز، عدة مباريات هامة، حيث استمر حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا في صراعهما في جدول الترتيب، بينما خاض مودرن سبورت وزد مواجهة قوية، وفي مباراة أخرى، حقق الإسماعيلي انتصارًا مهمًا على بتروجت في اللحظات الأخيرة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

نتائج مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

حرس الحدود - سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، والتي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب المكس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25.

رفع التعادل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 4 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما ظل حرس الحدود في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

فريق سيراميكا كليوباترا

مودرن سبورت - زد

انتهت مباراة فريقي مودرن سبورت وزد، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح زد، بعد عرقلة لعبد الرحمن البانوبي داخل منطقة الجزاء، ولكن علي جمال أهدر ركلة الجزاء بتسديدة في الزاوية اليمنى للمرمى تصدى لها الحارس محمود جنش ببراعة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مودرن سبورت، إلى ثلاثة نقاط بالمركز الـ 12، في جدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد زد عند نقتطين بالمركز الـ 15.

الإسماعيلي - بتروجت

نجح فريق الإسماعيلى، في خطف فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة 90 من عمر المباراة، التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية.

وسجل على الملوانى، هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

وبهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024-2025

الأهلي - (المباريات: 3 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) بيراميدز - (المباريات: 3 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) المصري - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 7) الاتحاد - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 7) الزمالك - (المباريات: 3 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) فاركو - (المباريات: 3 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) غزل المحلة - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) سموحة - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) الإسماعيلي - (المباريات: 3 - الأهداف: 1 - النقاط: 4) الجيش - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) المستقبل - (المباريات: 3 - الأهداف: 1 - النقاط: 3) بتروجت - (المباريات: 3 - الأهداف: 2 - النقاط: 2) الجونة - (المباريات: 3 - الأهداف: 0 - النقاط: 2) زد - (المباريات: 3 - الأهداف: 0 - النقاط: 2) إنبي - (المباريات: 3 - الأهداف: 4 - النقاط: 1) البنك الأهلي - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 1) حرس الحدود - (المباريات: 3 - الأهداف: 1 - النقاط: 1)

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