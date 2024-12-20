موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي تجمعهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والقنوات الناقلة لها، وهذا ما نرصده لكم فيما يلي.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته تحت قيادة مدربه هانز فليك، لخوض المواجهة القوية التي تنتظره أمام غريمه أتلتيكو مدريد في الليجا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز في التالي، موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها، بجانب التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتحدد موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد القادمة في الليجا، وهو مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، على ملعب الكتالوني.

ويطلق الحكم صافرة هذه القمة الإسبانية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتذاع احداث مباراة برشلونة وأتلتيكو المرتقبة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حارس المرمى: بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - كوندي.

الوسط: مارك كاسادو - بيدري.

الهجوم: فيرمين لوبيز - داني أولمو - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل المتوقع لنادي أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

حارس المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خافي جالان - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - ماركوس يورينتي.

خط الوسط: رودريجو دي بول - كونور جالاجير - بابلو باريوس.

الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني.

الجدير بالذكر، أن برشلونة يحتل صدراة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في الوصافة بنفس عدد النقاط.

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