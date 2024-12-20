مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بـ دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة شباب بلوزاد الجزائري المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في استعداداته تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض المواجهة التي تنتظره أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مفاجآت نارية، أبرزهم عودة مصطفى شوبير بعد تعافيه من الإصابة، وغياب عمر كمال عبد الواحد.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزاد في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح ، أكرم توفيق ، عطية الله ، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

وفي الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي وكهربا.

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة شباب بلوزداد

وبدأ الأهلي مشواره في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، بالفوز على استاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.

ويقع المارد الأحمر في وصافة في ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، بعد خوضه مباراتين، بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا على هذا النحو:

أورلاندو (5 نقاط)

الأهلي (4 نقاط)

شباب بلوزداد (3 نقاط)

استاد أبيدجان (نقطة وحيدة).

تجدر الإشارة إلى أن الأهـلي هو بطل دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضية للمرة 12 في تاريخه، ويبحث عن التتويج باللقب الثالث عشر له بالنسخة الحالية.

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