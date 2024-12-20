شباب بلوزداد يفقد أبرز أسلحته في مواجهة الأهلي.. ما السبب؟

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري أبرز أسلحته في مواجهة الأهلي المصري المنتظر خوضها في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق شباب بلوزداد لمواجهة الأهلي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي شباب بلوزداد مع الأهلي، مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

سبب غياب إسلام سليماني عن مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي

وأكد تقارير اليوم، أن إسلام سليماني هداف فريق شباب بلوزداد ومنتخب الجزائر، سيغيب عن مباراة الأهلي القادمة في دوري الأبطال.

وترددت أنباء أن سبب غياب إسلام سليماني الذي يعد أبرز أسلحة شباب بلوزداد، هو تعرضه مؤخرًا للإصابة.

وعلم الموجز، أن سر غياب إسلام سليماني، ليس الإصابة بل بسبب قرار إداري، وهذا ما أكده عبدالقادر عمراني مدرب شباب بلوزداد، في تصريحاته اليوم.

ويعد سليماني من أبرز عناصر فريق بلوزداد، كما أنه هداف منتخب الحزائر برصيد 46 هدفًا.

إسلام سليماني نجم شباب بلوزداد

مدرب شباب بلوزداد يستهدف خطف الفوز من الأهلي

وقال مدرب شباب بلوزداد في تصريحاته الإذاعية اليوم: “ إسلام سليماني ليس مصابا، كما أن مشكلته إدارية، يتعين حلها مع المسؤولين”.

وأكد:" بالنسبة لي أنا أحترم إسلام سليماني كثيرًا وأقدره، كما أنني تمنيت الاستفادة من خبرته وتجربته، لأنه قادر على تقديم الإضافة، لكن الأهم عندي هو مصلحة وروح الفريق".

ويستهدف عمراني خطف الفوز من الأهلي في القاهرة حيث قال: “نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وعلينا أن نعود بالتعادل من القاهرة على الأقل”.

وأوضح: "وحتى نحقق ذلك، لابد أن نحافظ على التركيز والهدوء، وألا نضيع الكرة، ونحترم التعليمات، مع الثقة بالقدرة على تسجيل الأهداف”.

وأتم: “الجانب النفسي مهم جدا في مثل هذه المواجهات، لا أريد الضغط على اللاعبين، منظومة لعبنا معروفة، هناك بعض اللاعبين الذين واجهوا الأهلي، الموسم الماضي، وأرى أن ذلك سيفيد الفريق في المواجهة القادمة”.

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