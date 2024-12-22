بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر(6-3) في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي.. يقدم موقع “الموجز” ، بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

وبالرغم أن ليفربول لديهم مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، ولكنه يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، بينما يأتي توتنهام المركز العاشر في الترتيب برصيد 23 نقطة.

وواجه ليفربول، نظيره توتنهام، خلال 179 مباراة، نجح الريدز في تحقيق الفوز في 87 مباراة وتعرض لـ48 هزيمة، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

ليفربول وتوتنهام هوتسبر

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي

انتهاء المباراة بفوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 6-3.

د85: لويس دياز يسجل الهدف السادس لـ ليفربول، بتمريرة من محمد صلاح وضعت لويس دياز في انفراد بالمرمى.

د83: دومنيك سولانكي يسجل الهدف الثالث لفريق توتنهام.

د72: ديان كولوسيفسكي يسجل الهدف الثاني لفريق توتنهام، لتصبح النتيجة 5-2.

د61: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس للريدز.

د54: نحند صلاح يسجل الهدف الرابع لفريق ليفربول.

د52: بطاقة صفراء لـ دومينيك سوبوسلاي، لاعب فريق ليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول على توتنهام بنتيجة 3-1.

د46: دومينيك سوبوسلاي يسجل الهدف الثالثلـ ليفربول، بتمريرة من محمد صلاح.

د41: جيمس ماديسون يسجل الهدف الأول لـ فريق توتنهام، استغل خطأ أليكسيس ماك أليستر في الخروج بالكرة.

د36: أليكسيس ماك أليستر يسجل الهدف الثاني، خلال كرة عرضية من أندرو روبيرتسون من جهة اليسار، مهدها دومينيك سوبوسلاي برأسية من يمين منطقة الجزاء، استقبلها أليكسيس ماك أليستر برأسية أخرى سكنت يسار المرمى.

د23: لويس دياز يسجل الهدف الأول لـ ليفربول.

د10: الاستحواذ 55 % توتنهام - 45 % ليفربول.

د1: انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط: جرافنبرخ - ماك أليستر - جاكبو - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز.

إذا تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف، سيتعادل مع الأسطورة بيلي ليدلي ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربولـ برصيد 228 هدفًا، في قائمة يتصدرها الويلزي إيان راش الذي سجل 364 هدفًا.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بورو - غراي - دراجوشين - أودجي.

خط الوسط: بيسوما - ماديسون - سار.

خط الهجوم: كولوسيفسكي - سولانكي - سون.

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة bein Sports HD 1.

وأسندت شبكة بس إن سبورتس التعليق على مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، للمعلق الرياضي “الجزائري حفيظ دراجي”.

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