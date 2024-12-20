مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، انطلاق مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، التي تشهد منافسة شرسه علي الصدارة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط أمام أقرب منافسيه فريق تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي

مباريات السبت 21 ديسمبر

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2:30

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد برايتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد أرسنال - 7:30 مساء

مباريات الأحد 22 ديسمبر

ايفرتون ضد تشيلسي - 4 مساء

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساء

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساء

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساء

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساء

الدوري الإنجليزي

مباريات الدوري الإنجليزي

شهدت نتائج الجولة الـ 16 للبطولة تراجع أداء الكبار بـ الدوري الإنجليزي حيث تعادل فريق ليفربول ضد فولهام وتعرض مانشستر سيتي لخسارة قاتلة أمام مانشستر يونايتد في الوقت القاتل من المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 17 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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