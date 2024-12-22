الدوري الإسباني| ثلاثية ريال مدريد تحسم الشوط الأول أمام إشبيلية في سانتياجو بيرنابيو

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإشبيلية، بتقدم الميرنجي بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لصالح ريال مدريد، في الدقيقة الـ10، بتمريرة من ردريجو سيلفا من خارج منطقة الجزاء، لتصل إلى النجم الفرنسي الذي سددها قوية داخل شباك إشبيلية.

وسجل فيدريكو فالفيردي، الهدف الثاني للميرنجي، خلال ركلة ركيية من الجهة اليسرى، تصل إلى إدواردو كامافينجا، ويمررها إلى فيدريكو فالفيردي الذي نجح في تسجيلها داخل مرمى إشبيلية.

واختتم أهداف ريال مدريد في الشوط الأول رودريجو، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 34، قبل أن يعود إسحاق روميرو ويقلص النتيجة لفريق إشبيلية في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

ويحتل الميرنجي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، ويطمح الميرنجي في اقتناص الوصافة من برشلونة الذي خسر بالأمس أمام أتلتيكو مدريد.

بينما يتواجد إشبيلية، في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بعد خوضه 17 مباراة حتى الآن، وكان قد فاز في آخر جولة على سيلتا فيجو.

تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الأسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - آنطوان روديجر - تشواميني - كامفينجا.

خط الوسط: فالفيردي - سيبايوس - بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز - مبابي - فينسيوس.

ويغيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن مباراة إشبيلية، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية

التقى فريق ريال مدريد، مع إشبيلية، في 58 مباراة، فاز الميرنجي في 37 مباراة، بينما خسر في 16 وتعادل الفريقين في 5 مواجهات.

ونجح فريق ريال مدريد، في تحقيق الفوز على إشبيلية في آخر 11 مباراة جمعتهما في الدوري الإسباني، وهي ثاني أطول سلسلة للميرنجي ضد الفريق الأندلسي في تاريخ المسابقة، بينما فشل فريق إشبيلية في تحقيق أي فوز في آخر 15 مباراة خارج ملعبه ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية، للجولة الثامنة عشر، بـ الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 3 بتعليق عامر الخوذيري.

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