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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي ضد شباب بلوزداد
الأهلي ضد شباب بلوزداد

يترقب عشاق النادي الأهلي موعد مباراة الفريق القادمة ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وقد حقق الأهلي فوزا كبيرا علي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام الدور الأول بدور المجموعات لدوري الأبطال.

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موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد 

يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء الجمعة 3 يناير2025 على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد 

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

الأهلي 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

من المتوقع أن يشهد تشكيل النادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الدفع بالعناصرالتالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.
خط الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية 
خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي 

من المتوقع أن يشهد تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الذي يتصدرها الفريق بعد فوزه الكبيرعلي شباب بلوزداد الجزائري ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي.. 

1- الأهلي 7 نقاط 

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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