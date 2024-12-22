الأهلي يسحق شباب بلوزداد 6-1 بدوري الأبطال في ليلة هاتريك وسام أبوعلي

سحق النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز وسام أبوعلي هاتريك للنادي الأهلي قاده لتحقيق الفوز الكبير حيث تقدم شباب بلوزداد بهدف نظيف أحرزه أيمن محيوص في الدقيقة 21، وتعادل وسام أبوعلي للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من عمر الشوط الأول، وسجل وسام أبوعلي الهدف الثاني في الدقيقة 51 وسجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 84 أحرز أبوعلي الهدف الثالث له والرابع للأهلي قبل أيسجل بيرسي تاو الخامس في الدقيقة 86 ويختتم إمام عاشور مهرجان الأهداف بالهدف السادس العالمي في الدقيقة 90.

موعد لقاء الأهلي ونظيره شباب بلوزداد

انطلقت قمة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد

تم نقل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

وسام أبوعلي

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد

جاء التشكيل الرسمي للنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

يجلس على مقاعد بدلاء فريق النادي الأهلى فى مواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، كل من " الحارس مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا".

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط ويحتل الأهلي المركز الثاني ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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