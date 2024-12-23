جوارديولا: من الأرقام القياسية إلى السلبية.. مانشستر سيتي يمر بأوقات صعبة وعلينا التكيف

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسخرية من مركز فريقه الحالي بعد الخسارة أمام أستون فيلا، للجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان مانشستر سيتي، تلقى خسارة أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيب جوارديولا

وبات مانشستر سيتي، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة، عن المتصدر ليفربول الذي يتبقى له لقاء مؤجل مع إيفرتون.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتيـ “لقد حطمنا كل الأرقام القياسية، والآن نبدأ في تحقيق أرقام قياسية سلبية على الجانب الآخر، هذه هي الحقيقة”.

وتابع: "أحيانًا يكون كل شيء أصعب، ولكن يجب أن على اللاعبون المحاولة، وهي في النهاية مجرد لعبة، يمكن أن تفوز بالمباريات أو تخسرها".

وأضاف: “نحن نعيس الأن في جزء مختلف لم نتوقعه، لأننا كنا نفوز دائمًا، لكن الحياة تقدم لك هذا التحدي وعليك التعامل معه”

واتم جوارديولا حديثه قائلاً: " نحن نفكرالأن، في مباراة إيفرتون ولا شيء أكثر من ذلك، إذا خسرت مباراة أخرى، عليك أن تفكر فيما يجب فعله للفوز بالتالية".

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الاول لكرة القدم نادي مانشستر سيتي، لمواجهة إيفرتون، يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024، ضمن مواجهات الجولة الثامن عشر من بطولة الدوري الانجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، والثالثة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الاتحاد.

جدول مباريات مانشستر سيتي القادمة في جميع البطولات

الدوري الإنجليزي:

(إيفرتون - مانشستر سيتي) - ملعب جوديسون بارك - الخميس، 26 ديسمبر 2024 - الساعة 2:30 مساءً.

(مانشستر سيتي - ليستر سيتي) - ملعب الاتحاد - الأحد، 29 ديسمبر 2024 - الساعة 4:30 مساءً.

(مانشستر سيتي - برينتفورد) - ملعب الاتحاد - الثلاثاء، 14 يناير 2025 - الساعة 9:30 مساءً.

(إبسويتش تاون - مانشستر سيتي) - ملعب بورتمان رود - الأحد، 19 يناير 2025 - الساعة 6:30 مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

(وست هام يونايتد - مانشستر سيتي) - ملعب لندن الأولمبي - السبت، 4 يناير 2025 - الساعة 5:00 مساءً.

(مانشستر سيتي - سالفورد سيتي) - ملعب الاتحاد - السبت، 11 يناير 2025 - الساعة 7:45 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

(باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي) - ملعب بارك دي برانس - الأربعاء، 22 يناير 2025 - الساعة 10:00 مساءً.

(مانشستر سيتي - تشيلسي) - ملعب الاتحاد - السبت، 25 يناير 2025 - الساعة 7:30 مساءً.

(مانشستر سيتي - كلوب بروج) - ملعب الاتحاد - الأربعاء، 29 يناير 2025 - الساعة 10:00 مساءً.

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