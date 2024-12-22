موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر، لخوض أول مباراة رسمية تحت قيادة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، حيث يواجه الفراعنة، نظيره منتخب إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يواجه منتخب مصر لكرة القدم، نظيره أثيوبيا، يوم 17 مارس 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأتي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر، صدارة ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط، من 4 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء.

بينما يتواجد غينيا بيساو، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، و بوركينا فاسو و منتخب سيراليون في المركز الثالث و الرابع برصيد 5 نقاط و إثيوبيا في المركز السادس و الأخير برصيد 3 نقاط.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر ديسمبر 2024، واحتل منتخب مصر المركز 33 عالميًا، وهو نفس المركز الذي احتله في التصنيف السابق الصادر في نوفمبر 2024.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الجولة الخامسة: (إثيوبيا - مصر) – من 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: (مصر - سيراليون) – من 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: (مصر - إثيوبيا) – من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: (بوركينا - مصر) – من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: (جيبوتي - مصر) – من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: (مصر - غينيا) – من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

القنوات الناقلة لـ مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

تملك شبكة “بي إن سبورتس” حقوق بث مباريات تصفيات مونديال 2026 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تعلن الشبكة القطرية لاحقًا، عن القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

صلاح يكتب التاريخ.. ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية ويثبت قدميه في القمة

الدوري الإسباني| ريال مدريد يحسم مواجهة الأهداف الستة أمام إشبيلية برباعية