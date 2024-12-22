صلاح يكتب التاريخ.. ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية ويثبت قدميه في القمة

اكتسح فريق ليفربول، نظيره توتنهام هوتسبر، بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب "السبيرز"، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح لويس دياز، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لـ ليفربول، في الدقيقة 23 بضربة رأسية بعد عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد، ليمنح فريقه التفوق بهدف دون رد.

وسجل أليكسيس ماك أليستر، الهدف الثاني لـ فريق ليفربول، خلال كرة عرضية من أندرو روبيرتسون من جهة اليسار، مهدها دومينيك سوبوسلاي برأسية استقبلها أليكسيس برأسية آخري ويسجلها داخل شباك توتنهام.

وتمكن جيمس ماديسون، من تقليص الفارق لـ توتنهام، حيث استغل خطأ أليكسيس ماك أليستر في الخروج بالكرة، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وأحرز سوبوسلاي، الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من محمد صلاح، لتصبح النتيجة 3-1.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين في شباك توتنهام في الدقيقتين 54 و61، فيما سجل ديجان كولوسيفسكي هدف الفريق اللندني الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يعود سولانكي ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 83 للسبيرز، بينما اختتم لويس دياز سداسية الحمر في الدقيقة 85.

محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

تمريرة حاسمة من محمد صلاح ينهيها لويس دياز في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/QwybX3QL8X — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز الـ11.

محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي

وبعد تسجيل محمد صلاح هدفين وصناعة هدف في مباراة توتنهام، أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ “الدوري الإنجليزي” الذي سجل أكثر من 10 أهداف وقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة، في موسم واحد من تاريخ البطولة.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو- لويس دياز- محمد صلاح.

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام أمام ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، سبينث.

خط الوسط: سار، بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولسفيسكي، هيونج مين سون، دومينيك سولانكي.

اقرأ أيضًا:

الدوري الإسباني| ريال مدريد يحسم مواجهة الأهداف الستة أمام إشبيلية برباعية

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإشبيلية(4-2) في الدوري الإسباني