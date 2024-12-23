قائمة العظماء لـ هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.. محمد صلاح يكتب التاريخ

جماهير كرة القدم حول العالم، يزداد عشقها يوما بعد يوم لـ الدوري الإنجليزي ومتابعة أحداثه الساخنة ومبارياته الشيقة، وأرقامه التاريخية التي تسجل وتكسر كل يوم تقريبا.

وتعدي عشق الجماهير لبطولة الدوري الإنجليزي، حد متابعة الأحداث الراهنة إلي متابعة كل ما يتعلق بالبطولة تاريخيا من سجل الأبطال و الهدافيين التاريخيين للبطولة ويرصد الموجز، في السطور التالية أبرز هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

قائمة العظماء في سجل هدافي الدوري الإنجليزي

سجل تاريخ الهدافين ببطولة الدوري الإنجليزي حافل بالعديد من النجوم واللاعبين الذين سجلوا أسمائهم بحروف من نور في عالم كرة القدم العالمية وحققوا أرقام قياسية، ويعد آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي حيث استطاع تسجيل 260 هدفًا في 441 مباراة.

ونتوقف أمام قائمة العظماء في سجل هدافي بطولة الدوري الإنجليزي وهم..

1- آلان شيرر - 260 هدف

آلان شيرر

2- هاري كين - 213 هدف

3- واين روني - 208 هدف

4- أندي كول - 187 هدف

5- سيرخيو أجويرو - 184 هدف

6- فرانك لامبارد - 177 هدف

7- تييري هنري - 175 هدف

8- محمد صلاح - 172 هدف

محمد صلاح

9- روبي فاولر - 163 هدف

10- جيرمان ديفو - 162 هدف

11- مايكل أوين - 150 هدف

12- ليس فيرديناند - 149 هدف

13- تيدي شيرنجهام - 146 هدف

14- روبين فان بيرسي - 144 هدف

15- جيمي فاردي - 142 هدف

16- جيمي هاسيلباينك - 127 هدف

17- روبي كين - 126 هدف

18- سون هيونج مين - 125 هدف

19- نيكولاس أنيلكا - 125 هدف

20- رحيم ستيرلينج - 123 هدف

21- دوايت يورك - 123 هدف

22- روميللو لوكاكو - 121 هدف

23- ستيفين جيرارد - 121 هدف

24- إيان رايت - 113 هدف

25- ساديو ماني - 111 هدف

26- ديون دبلن - 111 هدف

27- إيميل هيسكي - 111 هدف

28- ريان جيجز - 109 هدف

29- بيتر كراوتش - 108 هدف

30- بول سكولز - 107 هدف

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