ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة انتر ميلان ضد كومو الليلة

يترقب عشاق كرة القدم ترتيب الدوري الإيطالي، قبل انطلاق مباراة انتر ميلان ضد كومو، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري.

قبل مباراة الليلة يحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، جمعها بعد خوض 15 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 4 مواجهات وخسر في مواجهة واحدة.

بينما يقبع فريق كومو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بعد خوض 16 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مواجهات وخسر في 7 مواجهات.

موعد مباراة انتر ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي

مواجهة انتر ميلان ضد كومو، المقررة مساء اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان ضد كومو

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة انتر ميلان وكومو، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

انتر ميلان ضد كومو

تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام كومو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، دي فريج، يان أوريل بيسيك

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام ، دينزل دومفريس.

ترتيب الدوري الإيطالي

يرصد الموجز، ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة انتر ميلان ضد كومو ويأتي كما يلي..

1- أتالانتا - 40 نقطة

2- نابولي - 38 نقطة

3- إنتر ميلان - 34 نقطة

4- لاتسيو - 34 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 20

10- روما - 19

11- إمبولي - 19

12- تورينو - 19

13- جنوى - 16

14- ليتشي - 16

15- كومو - 15

16- بارما - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- كالياري - 14

19- فينيزيا - 13

20- مونزا - 10

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