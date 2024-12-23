موعد مباراة انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان لمواجهة نظيره فريق كومو مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما تريد معرفته عن هذه المباراة في الدوري الإيطالي الممتاز من موعد مباراة وقناة مجانية وتشكيل متوقع.

موعد مباراة انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

وتنطلق المباراة بين انتر ميلان مع نظيره كومو مساء اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024 ، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2024/25، على أرضية ملعب سان سيرو “جيوزيبي مياتزا”.

وتنطلق صافرة القاء بين انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي اليوم الاثنين، 23 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة و 10:45 بتوقيت السعودية.

قناة مجانية تنقل مباراة إنتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

وتبث المباراة انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي بشكل مجاني في الدوري الإسباني عبر القناة التالية:

قناة Arena Sport

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

وتذاع المباراة بين انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وافريقيا.

جدول ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، حيث خاض 15 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

فيما يتواجد نادي كومو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد عشر برصيد 15 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 7 مباريات.

تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام كومو بالدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يبدأ انتر ميلان المباراة أمام كومو بالدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: أليساندرو باستوني، دي فريج، يان أوريل بيسيك

في خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام.



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