قناة مجانية تنقل مباراة إنتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي بالتردد

مباراة إنتر ميلان.. يبحث عشاق الدوري الإيطالي في كل مكان عن قناة مجانية تذيع مباراة إنتر ميلان مع نظيره فريق كومو وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وفي السطور التالية الموجز كل ما تريد معرفته عن هذا اللقاء الناري المرتقب من موعد مباراة وقناة مجانية تنقل هذا اللقاء في الدوري الإيطالي.





موعد مباراة إنتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة بين انتر ميلان مع نظيره كومو اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوريالإيطالي موسم 2024/25، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وتنطلق صافرة لقاء انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي اليوم الاثنين، 23 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.





قناة مجانية تنقل مباراة إنتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي بشكل مجاني في الدوري الإسباني عبر القناة التالية:

قناة Arena Sport

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جدول ترتيب الفريقين في الدوري



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، حيث خاض 15 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يحتل نادي كومو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد عشر برصيد 15 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 3 مبارياتوتعادل في 6 مباريات وخسر في 7 مباريات.

تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام كومو بالدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يبدأ انتر ميلان المباراة أمام كومو بالدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: أليساندرو باستوني، دي فريج، يان أوريل بيسيك

في خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام.



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