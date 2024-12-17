إنتر ميلان يسحق لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو، بفوز الانتر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم.

بهذا الفوز يحتل فريق إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

انطلقت مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو، في الدوري الإيطالي، مساء الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

تم نقل مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان ضد لاتسيو

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو

يرصد الموجز تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، دي فريج، يان أوريل بيسيك

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام، دينزل دومفريس.

تشكيل لاتسيو ضد إنتر ميلان

يضم تشكيل لاتسيو ضد إنتر ميلان العناصر الأتية:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: نونو تافاريس، ماريو جيلا، باتريسيو جابارون، مانويل لاتزاري.

خط الوسط: ماتيو جونجوزي، نيكولو روفيا، جوستاف إيزاكسن.

خط الهجوم: بولاي ديا، ماتيا زاكاني، تيجاني نوسلين.

مواجهات نارية تنتظر إنتر ميلان خلال ديسمبر

سيكون فريق إنتر ميلان علي موعد مع عدد من المواجهات القوية خلال الفترة المتبقية من شهر ديسمبر الجاري وتأتي كما يلي..

إنتر ميلان ضد أودينيزي - 19 ديسمبر - كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد كومو - 23 ديسمبر - الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد كالياري - 28 ديسمبر - الدوري الإيطالي

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