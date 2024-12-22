الدوري الإنجليزي| ليفربول يضرب بثلاثية في شوط أول مثير أمام توتنهام

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام، بتقدم الريدز بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب "السبيرز"، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

سجل لويس دياز، الهدف الأول لـ ليفربول، في الدقيقة 23 بضربة رأسية بعد عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد، ليمنح فريقه التفوق بهدف دون رد.

وأحرز أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لفريق ليفربول، خلال كرة عرضية من أندرو روبيرتسون من جهة اليسار، مهدها دومينيك سوبوسلاي برأسية استقبلها أليكسيس برأسية آخري ويسجلها داخل شباك توتنهام.

ونجح جيمس ماديسون، في تقليص الفارق لـ توتنهام، حيث استغل خطأ أليكسيس ماك أليستر في الخروج بالكرة، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

واختتم ليفربول، أهدافه، بتسجيل سوبوسلاي، الهدف الثالث في الوقت بدلًا من الضائع بعد تمريرة من محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل ليفربول، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، مع العلم أن الريدز لديهم مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما يتواجد توتنهام المركز العاشر في الترتيب برصيد 23 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو- لويس دياز- محمد صلاح.

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام أمام ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، سبينث.

خط الوسط: سار، بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولسفيسكي، هيونج مين سون، دومينيك سولانكي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة bein Sports HD 1، بتعليق المعلق “الجزائري حفيظ دراجي”.

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