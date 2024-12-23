قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على طلب مسؤولو نادي الزمالك بإقامة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلاً من إقامتها بموزمبيق.

و يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا القرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز إلى القاهرة

ونجح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في الاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

ويأتي هذا القرار الذى سعى له الفارس الأبيض من أجل توفير سبل الراحة للفريق ولتجنب رحلة السفر إلى موزمبيق، وبدأ مسؤولو الزمالك في مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للحصول على موافقته.

موقف الزمالك في البطولة

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهه نظيره طلائع الجيش مساءً غدا الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك هذه المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

الزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

المصري مهدد بفقدان صدارة الدوري بعد التعادل أمام حرس الحدود