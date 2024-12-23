محمود حمدي الونش يجدد تعاقده مع نادي الزمالك.. تفاصيل

قرر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، عقد جلسة مع محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام المقبلة وذلك من أجل مناقشة تجديد تعاقده مع الأبيض.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل قرار تجديد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة مع محمود حمدي الونش.

قرار الإدارة بتجديد عقد محمود الونش

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة لبيب تجديد عقد اللاعب وذلك بعد عودته للمشاركة في المباريات من جديد بصورة طبيعية، والاطمئنان على حالته الصحية وذلك بسبب إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفي سياق أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد الطلائع في الدوري المصري

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش يوم غدًا الثلاثاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

محمود الونش

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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